Пожити у картоплині: у США здають в оренду курйозне помешкання
Посеред поля у штаті Айдахо (США) можна орендувати Potato Hotel – будинок, який зовні нагадує гігантську картоплину.
Ще донедавна цю конструкцію возили по штату, аби розповісти місцевим про успіхи фермерів та зібраний врожай.
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До Дня Землі, який відзначали 22 квітня, власники вирішили поекспериментувати і виставили будинок-картоплю на популярному сервісі з оренди Airbnb.
Big Idaho Potato Hotel має довжину 8,5 метра та висоту – 3,5 метри.
Попри скромні розміри та зовнішній вигляд, всередині є спальня, кухня і ванна кімната.
Інтер'єр будинка-картоплі: дивіться фото
Згідно з описом, будинок розрахований на двох людей. Тут також є кондиціонер, обігрівач та внутрішній камін.
Ніч у картоплині обійдеться у 200 доларів.
Будинок-картоплину можна орендувати у США: дивіться відео
Дивіться, як виглядає і чим особливий найпопулярніший будинок на Airbnb.