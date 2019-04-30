Пожить в картофелине: в США сдают в аренду курьезное помещение

Посреди поля в штате Айдахо (США) можно арендовать Potato Hotel – дом, внешне напоминающий гигантскую картофелину.

Еще до недавнего времени эту конструкцию возили по штату, чтобы рассказать местным об успехах фермеров и собранном урожае.

Смотрите также: Ночь с Моной Лизой: сервис Airbnb и Лувр разыгрывают уникальный лот

Ко Дню Земли, который отмечался 22 апреля, владельцы решили поэкспериментировать и выставили дом-картофель на популярном сервисе по аренде Airbnb.

Big Idaho Potato Hotel имеет длину 8,5 метров и высоту 3,5 метра.

Несмотря на скромные размеры и внешний вид, внутри есть спальня, кухня и ванная комната.

Интерьер дома-картошки: смотрите фото

Согласно описанию, дом рассчитан на двух людей. Здесь также есть кондиционер, обогреватель и внутренний камин.

Ночь в картофелине обойдется в 200 долларов.

Дом-картофелину можно арендовать в США: смотрите видео

Смотрите, как выглядит и в чем особенность самого популярного дома на Airbnb.