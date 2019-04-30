14:50
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Пожить в картофелине: в США сдают в аренду курьезное помещение

      24 Читати новину українською
      Дом-картофелину можно арендовать в США
      Дом-картофелину можно арендовать в США / nypost.com

      Посреди поля в штате Айдахо (США) можно арендовать Potato Hotel – дом, внешне напоминающий гигантскую картофелину.

      Еще до недавнего времени эту конструкцию возили по штату, чтобы рассказать местным об успехах фермеров и собранном урожае.

      Смотрите также: Ночь с Моной Лизой: сервис Airbnb и Лувр разыгрывают уникальный лот

      Ко Дню Земли, который отмечался 22 апреля, владельцы решили поэкспериментировать и выставили дом-картофель на популярном сервисе по аренде Airbnb.

      Big Idaho Potato Hotel имеет длину 8,5 метров и высоту 3,5 метра.

      Несмотря на скромные размеры и внешний вид, внутри есть спальня, кухня и ванная комната.

      Интерьер дома-картошки: смотрите фото

       

      Согласно описанию, дом рассчитан на двух людей. Здесь также есть кондиционер, обогреватель и внутренний камин.

      Ночь в картофелине обойдется в 200 долларов.

      Дом-картофелину можно арендовать в США: смотрите видео

      Смотрите, как выглядит и в чем особенность самого популярного дома на Airbnb.

       
      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:​
      blog_ava
      Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      сегодня
      11819
      Теги: Крутые здания Путешествия Новости США Курьезные новости Аренда недвижимости Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента Украины-2019: какими будут первые сто дней Зеленского
      сегодня , 14:20 Выборы президента Украины-2019: какими будут первые сто дней Зеленского
      Інна Жолобович 20541
      Мечта пессимиста или Какой президент нужен Украине
      сегодня , 13:00 Мечта пессимиста или Какой президент нужен Украине
      Павло Казарін 213
      Решения суда в деле "Приватбанка": какими могут быть последствия
      сегодня , 12:30 Решения суда в деле "Приватбанка": какими могут быть последствия
      Сергій Фурса 263
      Папірці замість паспортів та пенсії на словах: що зробив Кремль в ОРДЛО?
      сегодня , 12:03 Папірці замість паспортів та пенсії на словах: що зробив Кремль в ОРДЛО?
      Олексій Чибісов 623
      Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
      сегодня , 11:31 Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
      Яніна Ткачук 5428
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
       21 апреля , 23:24
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      5 простых советов, как создать домашнюю атмосферу в съемной квартире
       28 марта , 13:31
      Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел почти 7 лет
       11 апреля , 17:18
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Спираль в небо: как выглядит смотровая площадка без единой ступени – фото, видео
       1 мая , 11:23
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук