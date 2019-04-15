Юла, нора, ботинок: 7 особняков, которые вас точно удивят

Частные жилые дома – это особый вид архитектуры, где можно экспериментировать с формой и наполнением. А Вы бы хотели жить в доме между скалами или в особняке, который больше напоминает ботинок.

Недвижимость 24 сделала подборку самых странных особняков, о которых точно не скажешь, что архитекторам не хватило фантазии.

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1. Дом-камень (Португалия)

Необычный двухэтажный особняк Casa do Penedo в горной местности Фефе буквально втиснули между двумя валунами, которые заменяют ему стены.



Дом-камень в Португалии

2. Дом в песке (США)

Дюплекс – два практически идентичных помещения площадью по 70 квадратных метров каждое – был построен в 1975 году архитектором Уильямом Морганом для аренды.

Он проживал неподалеку и не хотел, чтобы новостройка закрывала ему вид на океан, поэтому решил его буквально "похоронить" в песчаной дюне.



Дюплекс под землей в Калифорнии

Интерьер подземного дюплекса: смотрите фото

3. Дом между скалами (Франция)

Небольшой особняк на северном побережье Плугрескан во французской Бретани был возведен еще в 1861 году. Его владелец не боялся штормов и построил дом между двумя скалами, которые до сих пор идеально защищают его от ветров.

Дом между скалами во Франции: смотрите фото

4. Дом-нора (Швейцария)

Вилла площадью 160 квадратов в швейцарской провинции Вальсе была построена относительно недавно парой молодых архитекторов – нидерландцем Бьёрном Мастенбруком (бюро SeARCH) и швейцарцем Кристианом Мюллером.

"Нора" состоит из утопленного в землю бетонного эллипсоида, в котором расположены жилые помещения и склад для горнолыжного снаряжения.

Дом-нора в Швейцарии: фото

5.Дом-юла (Франция)

Француз Эрик Вассе променял уютный деревенский дом на странную конструкцию, которая по форме напоминает то ли юлу, то ли гигантский солнечный дом.

Дом с говорящим названием Heliodome на полную использует энергию солнца для экологически устойчивой жизни.

6. Стальной дом (Техас, США)

Проект американского художник Роберта Бруно стал трудом всей его жизни. Автор начал его строить в 1973 в небольшом городке на хребте Рансомского каньона и занимался этим в одиночку до самой смерти в 2008.

Но воплотить задуманное до конца ему не удалось. Бруно не успел установить бассейн, закончить часть комнат и наружную облицовку 150-тонного здания из черной стали.

Стальной дом Роберта Бруто в Техасе: фото

7. Дом-ботинок (Пенсильвания, США)

Небольшой особняк в форме ботинка является творением 73-летнего сапожника Махлона Хейнса. Этот дом он построил в 1949-м ради рекламы для своей обувной компании Haines Shoe Company.

Почтовый ящик возле дома тоже сделали в форме ботинка.

Дом-ботинок в США: смотрите фото

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