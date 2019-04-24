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      "Блакитний дім" Моне можна орендувати на Airbnb: ціна і фото зсередини

      298 Читать новость на русском
      "Блакитний дім" Моне можна орендувати
      "Блакитний дім" Моне можна орендувати / Airbnb

      На популярному сервісі короткотривалої оренди житла Airbnb можна винайняти будинок, в якому жив і творив засновник імпресіонізму Клод Моне.

      Хто такий Клод Моне?Це французький живописець, один із засновників імпресіонізму. Живописна манера Моне вважається класичною – для неї характерні роздільні мазки чистого кольору. У своїх картинах художник прагнув передати миттєве враження від того, що відбувається.

      Серед його найвідоміших робіт: "Враження. Схід сонця", "Жінка з парасолькою", "Поле маків" та інші.

      Дім, більше відомий як "Блакитний будинок", розташований у нормандському селі Живерні на заході Франції. 

      Читайте також: Ніч із Моною Лізою: сервіс Airbnb та Лувр розігрують унікальний лот

      Видатний художник прожив тут 43 роки.

      Моне придбав цей будинок наприкінці 19 століття. У 2016-му його повністю відремонтували. 200 метрів квадратних житлової площі умебльовані сучасними та антикварними меблями.

      Інтер'єр будинку Клода Моне у Живерні: дивіться фото

       

      Особняк оточений садами, за кілька хвилин від нього розташовані Музей імпресіонізму, художні галереї та магазини.

       

      На вихідні на початку травня помешкання можна забронювали за 225 фунтів стерлінгів з особи за ніч.

      моне будинок франція airbnb
      "Блакитний будинок" Моне можна орендувати по 225 фунтів стерлінгів за ніч

      Будинок можна винаймати як повністю, так лише окремі кімнати.

      Що відомо про маєток Клода Моне у Живерні: дивіться відео

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      Теги: Новини Франції Новини нерухомості світу Мистецтво Новини культури Оренда нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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