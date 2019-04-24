"Голубой дом" Моне можно арендовать на Airbnb: цена и фото изнутри

На популярном сервисе кратковременной аренды жилья Airbnb можно снять дом, в котором жил и творил основатель импрессионизма Клод Моне.

Кто такой Клод Моне?

Это французский живописец, один из основателей импрессионизма. Живописная манера Моне считается классической – для нее характерны раздельные мазки чистого цвета. В своих картинах художник стремился передать мгновенное впечатление от происходящего.



Среди его самых известных работ: "Впечатление. Восход солнца", "Женщина с зонтиком", "Поле маков" и другие.

Дом, больше известный как "Голубой дом", расположенв нормандской деревне Живерни на западе Франции.

Читайте также: Ночь с Моной Лизой: сервис Airbnb и Лувр разыгрывают уникальный лот

Выдающийся художник прожил здесь 43 года.

Моне приобрел этот дом в конце 19 века. В 2016-м его полностью отремонтировали. 200 квадратных метров жилой площади меблированы современной и антикварной мебелью.

Интерьер дома Клода Моне в Живерни: смотрите фото

Особняк окружен садами, в нескольких минутах от него расположены Музей импрессионизма, художественные галереи и магазины.

На выходные в начале мая жилье можно забронировали за 225 фунтов стерлингов с человека за ночь.

"Голубой дом" Моне можно арендовать за 225 фунтов стерлингов за ночь

Дом можно снимать как полностью, так только отдельные комнаты.

Что известно о поместье Клода Моне в Живерни: смотрите видео