Столица учреждает новую награду – "Почетный защитник/защитница города Киева", – Кличко

24 Канал Новости политики Столица вводит новую награду – "Почетный защитник/защитница города Киева", – Кличко
28 мая, 20:40
Даша Птаховська

В Киеве вводят новую награду от города. Речь идет о звании "Почетный защитник Киева".

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Накануне дня Киева Киевсовет рассмотрит вопрос о введении новой награды от столицы – звание "Почетный защитник/защитница города Киева".

Предоставлять это звание будут киевлянам-военнослужащим, которые принимали участие в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины во время полномасштабной агрессии России. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите города Киева и ради безопасности общины столицы, 
– сказал Виталий Кличко.

Мэр добавил, что отличие будет иметь форму нагрудного знака с символом Киева.

"Киев хочет должным образом отмечать особые заслуги наших защитников и защитниц", – подчеркнул Кличко.

Напомним, недавно Виталий Кличко вручил звание "Почетный гражданин города Киева" 9 выдающимся киевлянам. Среди них были главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, писательница Оксана Забужко, ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиэра Александр Злотник и другие известные личности.

