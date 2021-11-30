По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за порывов ветра во многих городах и селах сработали системы автоматической защиты линий электропередач.
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Почти 180 населенных пунктов без света
По состоянию на утро 30 ноября в результате осложнения погодных условий обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях:
- Черниговская – 49,
- Донецкая – 36,
- Киевская – 29,
- Полтавская – 24,
- Житомирская – 15,
- Сумская – 13,
- Волынская – 7,
- Луганская – 6.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Штормовое предупреждение в Украине
По информации Укргидрометцентра, сильный ветер не прекратит дуть и 30 ноября. В западных и северных областях он будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили I уровень опасности – желтый.
Мощные ветры ожидают в таких областях:
- Волынской,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Хмельницкой,
- Ровненской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Сумской,
- Черниговской.
Где 30 ноября прогнозируют сильные ветры / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Подъем уровня воды в реках
На реках бассейна Днестра, то есть во Львовской и Ивано-Франковской областях, 30 ноября продлятся подъемы уровней воды на 0,2 – 1,0 метра над уровнями по состоянию на 29 ноября.
К счастью, негативных последствий подъема воды не прогнозируют.