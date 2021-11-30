По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за порывов ветра во многих городах и селах сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

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Почти 180 населенных пунктов без света

По состоянию на утро 30 ноября в результате осложнения погодных условий обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях:

  • Черниговская – 49,
  • Донецкая – 36,
  • Киевская – 29,
  • Полтавская – 24,
  • Житомирская – 15,
  • Сумская – 13,
  • Волынская – 7,
  • Луганская – 6.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Штормовое предупреждение в Украине

По информации Укргидрометцентра, сильный ветер не прекратит дуть и 30 ноября. В западных и северных областях он будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили I уровень опасности – желтый.

Мощные ветры ожидают в таких областях:

  • Волынской,
  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Закарпатской,
  • Хмельницкой,
  • Ровненской,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Сумской,
  • Черниговской.

Где 30 ноября прогнозируют сильные ветры / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Подъем уровня воды в реках

На реках бассейна Днестра, то есть во Львовской и Ивано-Франковской областях, 30 ноября продлятся подъемы уровней воды на 0,2 – 1,0 метра над уровнями по состоянию на 29 ноября.

К счастью, негативных последствий подъема воды не прогнозируют.