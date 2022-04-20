По словам главы Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Украину продолжают прибывать медики из других стран.

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Благодарен странам-партнерам за поддержку Украины. Опытные иностранные медицинские специалисты помогут нашим медикам лечить раненых, а также дадут возможность нашим врачам-героям отдохнуть,

– заявил Радуцкий.

Большинство хирургических и травматологических бригад в Украине работали и лечили украинцев почти два месяца "на адреналине".

Но долго работать в таком режиме невозможно – растет вероятность врачебной ошибки. Чтобы у наших медиков-героев было время на отдых, Минздрав формирует бригады на смену. В частности, и с помощью иностранных специалистов,

– отметил Радуцкий.

Сколько иностранных медиков работает в Украине

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине работают 230 медиков-иностранцев. Среди них 60 специалистов из Израиля, которые работают в полевом госпитале на территории Львовской области.

Из Литвы есть еще 300 желающих работать в Украине, а Немецкая медицинская ассоциация информирует о более чем 1 тысяче специалистов, которые подали заявки о готовности приехать на помощь украинским медикам.

По словам Министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, Украина обратилась с просьбой направить анестезиологов, реаниматологов, ортопедов-травматологов и хирургов для лечения травм и ранений. Уже вчера в Украину приехали две команды медиков, всего – 24 человека.

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