В эфире телеканала "Рада" Верещук отметила, что за 2 месяца россияне принудительно вывезли около 200 тысяч мариупольцев. Эти действия незаконны и нарушают нормы международного права.

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Вице-премьер добавила, что у людей не спрашивают разрешения на перевозку на территорию России, а впоследствии забирают документы и отправляют в фильтрационные лагеря.

Судьба многих остается неизвестной. Одни попадают в тысячи километров от Украины, другие попадают в Донецкую, Луганскую области в лагеря. Это все – абсолютное нарушение международного гуманитарного права, которое мы фиксируем,

– заявила Верещук.

Информацию о депортированных украинцах передают в Международный комитет Красного Креста. Если дело касается депортированных детей – указания на правонарушения направляются в ЮНИСЕФ.

Почти 2 тысячи детей – мы называем это своими именами, это киднепинг – были похищены и увезены в неизвестном направлении. Обо всех детях, о которых нам известно, мы сразу сообщаем в международные структуры и пытаемся их вернуть,

– сказала вице-премьер.

Верещук подчеркнула, что сейчас все должны требовать от международных организаций действенности в их шагах.

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