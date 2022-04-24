В етері телеканалу "Рада" Верещук зазначила, що за 2 місяці росіяни примусово вивезли майже 200 тисяч маріупольців. Ці дії є незаконними та порушують норми міжнародного права.

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Віцепрем'єрка додала, що в людей не питають дозволу щодо перевезення на територію Росії, а згодом забирають документи та відправляють у фільтраційні табори.

Доля багатьох залишається невідомою. Одні потрапляють за тисячі кілометрів від України, інші потрапляють у Донецькій, Луганській областях до таборів. Це все – абсолютне порушення міжнародного гуманітарного права, яке ми фіксуємо,

– заявила Верещук.

Інформацію про депортованих українців передають до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Якщо справа стосується депортованих дітей – свідчення про правопорушення спрямовують до ЮНІСЕФ.

Майже 2 тисячі дітей – ми називаємо це своїми іменами, це кіднепінг – були викрадені і вивезені в невідомому напрямку. Про всіх діток, про яких нам відомом, ми одразу повідомляємо в міжнародні структури і намагаємося їх повернути,

– сказала віцепрем'єрка.

Верещук підкреслила, що зараз усі мають вимагати від міжнародних організацій дієвості в їхніх кроках.

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