Среди задержанных рейсов есть один международный, направляющийся в Перемышль. Следите за обновлением Укрзализныци в случае смены движения поездов.
Читайте также Успехи украинской ПВО, звонок лидеров G7 относительно агрессии России: основное за 72 день войны
Информация об опоздании пассажирских поездов по состоянию на 07:00:
- №22 Трускавец – Харьков (+4:20 часа);
- №60 Чоп – Киев (+3:15 часа);
- №3 Львов – Запорожье (+2:56 часа);
- №232 Львов – Днепр (+2:53 часа);
- №135 Черновцы – Белгород-Днестровский (+2:38 часа);
- №130 Ивано-Франковск – Кременчуг (+2:28 часа);
- №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:24 часа);
- №8 Одесса – Харьков (+2:14 часа);
- №120 Львов – Запорожье (+1:39 час);
- №92 Одесса – Харьков (+1:29 час);
- №86 Львов – Запорожье (+1:28 час);
- №149 Полтава – Черновцы (+1:27 час);
- №37 Ужгород – Одесса (+1:23 час);
- №11 Одесса — Львов (+1:18 час);
- №25 Рахов – Одесса (+1:14 час);
- №97 Киев - Ковель(+1:14 час);
- №7 Киев – Черновцы (+1:14 час);
- №77 Ковель – Одесса (+1:07 час);
- №42 Львов – Днепр (+1:03 час);
- №81 Киев – Ужгород (+1:01 час);
- №105 Киев – Одесса (+1:01 час);
- №8 Черновцы – Киев (+1:01 час);
- №46 Лозовая – Ужгород (+1 час);
- №710 Львов – Дарница (+8 минут);
- №705 Киев – Перемышль (+18 минут);
- №774 Львов – Дарница (+ 52 минуты).
Ситуация в Украине на утро 6 мая: Генштаб
- Враг продолжает находиться в Восточной операционной для того, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области.
- На Слобожанском направлении активных боевых действий не было. Но россияне продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и пригороды Харькова.
- На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются активные бои.
- На Лиманском направлении российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ.
- На Попаснянском направлении главные усилия противник сосредоточил на установлении полного контроля над Попасной. Также он пытается возобновить наступление на Лиман и Северск.
- В Мариуполе захватчики блокируют подразделения Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах возобновил штурмовые действия с помощью авиации.
Обратите внимание – Обращение Зеленского к украинцам, британцам и участникам благотворительного вечера Brave от 5 мая: видео