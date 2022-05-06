Среди задержанных рейсов есть один международный, направляющийся в Перемышль. Следите за обновлением Укрзализныци в случае смены движения поездов.

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Информация об опоздании пассажирских поездов по состоянию на 07:00:

№22 Трускавец – Харьков (+4:20 часа);

№60 Чоп – Киев (+3:15 часа);

№3 Львов – Запорожье (+2:56 часа);

№232 Львов – Днепр (+2:53 часа);

№135 Черновцы – Белгород-Днестровский (+2:38 часа);

№130 Ивано-Франковск – Кременчуг (+2:28 часа);

№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:24 часа);

№8 Одесса – Харьков (+2:14 часа);

№120 Львов – Запорожье (+1:39 час);

№92 Одесса – Харьков (+1:29 час);

№86 Львов – Запорожье (+1:28 час);

№149 Полтава – Черновцы (+1:27 час);

№37 Ужгород – Одесса (+1:23 час);

№11 Одесса — Львов (+1:18 час);

№25 Рахов – Одесса (+1:14 час);

№97 Киев - Ковель(+1:14 час);

№7 Киев – Черновцы (+1:14 час);

№77 Ковель – Одесса (+1:07 час);

№42 Львов – Днепр (+1:03 час);

№81 Киев – Ужгород (+1:01 час);

№105 Киев – Одесса (+1:01 час);

№8 Черновцы – Киев (+1:01 час);

№46 Лозовая – Ужгород (+1 час);

№710 Львов – Дарница (+8 минут);

№705 Киев – Перемышль (+18 минут);

№774 Львов – Дарница (+ 52 минуты).

Ситуация в Украине на утро 6 мая: Генштаб

Враг продолжает находиться в Восточной операционной для того, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области.

На Слобожанском направлении активных боевых действий не было. Но россияне продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и пригороды Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются активные бои.

На Лиманском направлении российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ.

На Попаснянском направлении главные усилия противник сосредоточил на установлении полного контроля над Попасной. Также он пытается возобновить наступление на Лиман и Северск.

В Мариуполе захватчики блокируют подразделения Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах возобновил штурмовые действия с помощью авиации.

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