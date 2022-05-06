Серед затриманих рейсів є один міжнародний, що прямуватиме до Перемишля. Стежте за оновленнями Укрзалізниці на випадок зміни руху потягів.

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Інформація щодо запізнення пасажирських поїздів станом на 07:00:

№22 Трускавець — Харків (+4:20 години);

№60 Чоп — Київ (+3:15 години);

№3 Львів — Запоріжжя (+2:56 години);

№232 Львів — Дніпро (+2:53 години);

№135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 години);

№130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 години);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 години);

№8 Одеса — Харків (+2:14 години);

№120 Львів — Запоріжжя (+1:39 година);

№92 Одеса — Харків (+1:29 година);

№86 Львів — Запоріжжя (+1:28 година);

№149 Полтава — Чернівці (+1:27 година);

№37 Ужгород — Одеса (+1:23 година);

№11 Одеса — Львів (+1:18 година);

№25 Рахів — Одеса (+1:14 година);

№97 Київ — Ковель(+1:14 година);

№7 Київ — Чернівці (+1:14 година);

№77 Ковель — Одеса (+1:07 година);

№42 Львів — Дніпро (+1:03 година);

№81 Київ — Ужгород (+1:01 година);

№105 Київ — Одеса (+1:01 година);

№8 Чернівці — Київ (+1:01 година);

№46 Лозова — Ужгород (+1 година);

№710 Львів — Дарниця (+8 хвилин);

№705 Київ — Перемишль (+18 хвилин);

№774 Львів — Дарниця (+ 52 хвилини).

Ситуація в Україні станом на ранок 6 травня: Генштаб

Ворог далі наступає у Східній операційній для того, щоб захопити Донецьку та Луганську області.

На Слобожанському напрямку активних бойових дій не було. Але росіяни продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали та передмістя Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають активні бої.

На Лиманському напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.

На Попаснянському напрямку основні зусилля ворог зосередив на встановленні повного контролю над Попасною. Також він намагається відновити наступ на Лиман та Сіверськ.

У Маріуполі загарбники блокують підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах поновив штурмові дії за допомогою авіації.

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