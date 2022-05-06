Серед затриманих рейсів є один міжнародний, що прямуватиме до Перемишля. Стежте за оновленнями Укрзалізниці на випадок зміни руху потягів.
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Інформація щодо запізнення пасажирських поїздів станом на 07:00:
- №22 Трускавець — Харків (+4:20 години);
- №60 Чоп — Київ (+3:15 години);
- №3 Львів — Запоріжжя (+2:56 години);
- №232 Львів — Дніпро (+2:53 години);
- №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 години);
- №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 години);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 години);
- №8 Одеса — Харків (+2:14 години);
- №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 година);
- №92 Одеса — Харків (+1:29 година);
- №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 година);
- №149 Полтава — Чернівці (+1:27 година);
- №37 Ужгород — Одеса (+1:23 година);
- №11 Одеса — Львів (+1:18 година);
- №25 Рахів — Одеса (+1:14 година);
- №97 Київ — Ковель(+1:14 година);
- №7 Київ — Чернівці (+1:14 година);
- №77 Ковель — Одеса (+1:07 година);
- №42 Львів — Дніпро (+1:03 година);
- №81 Київ — Ужгород (+1:01 година);
- №105 Київ — Одеса (+1:01 година);
- №8 Чернівці — Київ (+1:01 година);
- №46 Лозова — Ужгород (+1 година);
- №710 Львів — Дарниця (+8 хвилин);
- №705 Київ — Перемишль (+18 хвилин);
- №774 Львів — Дарниця (+ 52 хвилини).
Ситуація в Україні станом на ранок 6 травня: Генштаб
- Ворог далі наступає у Східній операційній для того, щоб захопити Донецьку та Луганську області.
- На Слобожанському напрямку активних бойових дій не було. Але росіяни продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали та передмістя Харкова.
- На Донецькому і Таврійському напрямках тривають активні бої.
- На Лиманському напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.
- На Попаснянському напрямку основні зусилля ворог зосередив на встановленні повного контролю над Попасною. Також він намагається відновити наступ на Лиман та Сіверськ.
- У Маріуполі загарбники блокують підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах поновив штурмові дії за допомогою авіації.
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