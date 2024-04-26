Приведенные данные демонстрируют количество абонентов, которые в течение года хотя бы раз зарегистрировались в роуминге за рубежом, отмечает 24 Канал.

Читайте также Фильмы и сериалы от Amazon на украинском языке теперь на Киевстар ТВ

Услуга "Роуминг как дома" от Киевстар

Пятерка стран по количеству абонентов Киевстар, которые находились в роуминге в течение 2023 года:

Польша – 3,7 миллиона;

Германия – 1,5 миллиона;

Румыния – 1,1 миллиона;

Чехия – 1 миллион;

Венгрия – 0,8 миллиона.

Услуга "Роуминг как дома" была введена в начале полномасштабной войны, чтобы поддержать украинцев, которые вынужденно находятся за рубежом. Достаточно платить за тариф как в Украине – и абонент получит возможность пользоваться пакетным объемом минут и SMS, а для интернета ему начислят отдельный пакет мегабайтов в роуминге. В 2023 году этой услугой воспользовалось более 2,9 миллиона абонентов. Эти абоненты в среднем использовали 5,4 гигабайта мобильного интернета в месяц, что на 40% больше чем в начале года, когда среднее потребление составляло 3,4 гигабайта на одного абонента.

Мы продолжаем предоставлять услугу "Роуминг как дома", ведь это очень важно для наших абонентов. Благодаря этой услуге получать мобильную связь можно по таким же тарифам, как и в Украине, в 27 странах мира. Услуга "Роуминг как дома" очень популярна среди наших абонентов, и мы планируем ее дальнейшее развитие в течение 2024 года,

– прокомментировал Александр Галушко, руководитель департамента дополнительных услуг и операторских отношений в Киевстар.

Кроме этого, 249 тысяч абонентов Киевстар пользуются услугой "Идеальный роуминг", которая действует почти по всему миру.