Наведені дані демонструють кількість абонентів, які протягом року хоча б раз зареєструвались в роумінгу за кордоном, зазначає 24 Канал.

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Послуга "Роумінг як вдома" від Київстар

П'ятірка країн за кількістю абонентів Київстар, які перебували у роумінгу впродовж 2023 року:

Польща – 3,7 мільйона;

Німеччина – 1,5 мільйона;

Румунія – 1,1 мільйона;

Чехія – 1 мільйон;

Угорщина – 0,8 мільйона.

Послуга "Роумінг як вдома" була запроваджена на початку повномасштабної війни, щоб підтримати українців, які вимушено перебувають за кордоном. Достатньо сплачувати за тариф як в Україні – і абонент отримає можливість користуватись пакетним обсягом хвилин і SMS, а для інтернету йому нарахують окремий пакет мегабайтів у роумінгу. У 2023 році цією послугою скористалось понад 2,9 мільйона абонентів. Ці абоненти в середньому використали 5,4 гігабайта мобільного інтернету на місяць, що на 40% більше ніж на початку року, коли середнє споживання становило 3,4 гігабайта на одного абонента.

Ми продовжуємо надавати послугу "Роумінг як вдома", адже це дуже важливо для наших абонентів. Завдяки цій послузі отримувати мобільний зв'язок можна за такими самими тарифами, як і в Україні, у 27 країнах світу. Послуга "Роумінг як вдома" дуже популярна серед наших абонентів, і ми плануємо її подальший розвиток протягом 2024 року,

– прокоментував Олександр Галушко, керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин у Київстар.

Окрім цього, 249 тисяч абонентів Київстар користуються послугою "Ідеальний роумінг", яка діє майже по всьому світу.