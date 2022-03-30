Площадка shelter.dopomagai.org создана на волонтерских началах координационной инициативой dopomagai.org, что помогает украинцам преодолеть гуманитарный кризис и последствия жестокого вторжения России.

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Сейчас на платформе более 650 свободных актуальных помещений в Украине. Неравнодушные украинцы предоставляют убежище и бесплатное жилье в собственных домах. Команда shelter.dopomagai.org с партнерами ежедневно мониторят актуальность объявлений – это происходит с помощью смс-сообщений владельцам и постоянной работе колл-центра.

Разработчики платформы заботятся также и о безопасности пользователей. Чтобы избежать мошенничества, регистрация пользователей происходит через проверку номера телефона, а колл-центр проверяет каждое новое объявление собственноручно и через телефонный разговор. Есть также и механизм жалоб, на которые оперативно реагирует колл-центр, деактивируя подозрительные объявления или добавляя пользователей в черный список без права использования сервиса. Все это позволяет значительно снизить риск неприятных или опасных ситуаций.

Ольга Т. из Кривого Рога с семьей эвакуировались во Львов.

"Мы выехали из родного города рано утром. Но из-за загруженности дорог, только поздно вечером добрались до Винницы, поэтому пришлось еще в пути искать варианты для ночлега на онлайн-платформах. К сожалению, на многих объявления были неактуальны, или же просто не могли дозвониться к владельцам. В списке в одном медиа была и платформа от "Помогай", где нам удалось договориться о ночлеге. То же самое было и в Хмельницком, где мы искали жилье на второй день нашей дороги", – рассказала Ольга.

Муниципалитеты городов и сел подготовили прибежища для временно перемещенных лиц в школах, университетах, спортзалах, устроив спальные места в больших комнатах муниципальных помещений. Это большая помощь, особенно для тех, кто планирует дальнейший путь заграницу. Однако команда проекта понимает, что люди не могут там жить месяцами. Поэтому на онлайн-платформе можно найти владельцев домов, квартир или тех, кто готов поделиться комнатой, но на долгий срок.

"Мы хотим призвать жителей Западной Украины добавить объявление о местах, где украинцы из разных городов и поселков востока, центра, севера или юга Украины смогут найти проживание и переждать до нашей победы. Сплоченность и взаимопомощь уже вдохновляет много людей как внутри страны, так и за ее пределами", – призвал один из основателей инициативы dopomagai.org Андрей Таганский.

Регистрация на платформе очень простая – переходите по ссылке, заполняете информацию о жилье, после чего оно появляется на сайте. Далее с вами уже могут контактировать искатели жилья. Команда проекта бережет ваш покой, поэтому как только вы поселите людей, сразу отключают объявления, чтобы вам не продолжали звонить гости. Сейчас команда работает над памяткой для предоставляющих жилье и соискателей, чтобы для двух сторон размещение было безопасным, насколько это возможно. По любым вопросам можете обращаться по телефону горячей линии 0 800 332 238.

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