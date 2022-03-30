Майданчик shelter.dopomagai.org створений на волонтерських засадах координаційною ініціативою dopomagai.org, що допомагає українцям подолати гуманітарну кризу та наслідки жорстокого вторгнення Росії.

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Зараз на платформі є понад 650 вільних актуальних помешкань в Україні. Небайдужі українці надають прихисток та безплатне житло у власних оселях. Команда shelter.dopomagai.org з партнерами щоденно моніторять актуальність оголошень – це відбувається за допомогою смс-повідомлень власникам та постійній роботі колцентру.

Розробники платформи дбають також і про безпеку користувачів. Щоб уникнути шахрайства, реєстрація користувачів відбувається через перевірку номеру телефону, а колцентр перевіряє кожне нове оголошення власноруч та через телефонну розмову. Є також і механізм скарг, на які оперативно реагує колцентр, деактивуючи підозрілі оголошення або додаючи користувачів у чорний список без права використання сервісу. Все це дозволяє значно знизити ризик неприємних чи небезпечних ситуацій.

Ольга Т. з Кривого Рогу з сім’єю евакуювались до Львова.

"Ми виїхали з рідного міста рано вранці. Але через завантаженість доріг, лише пізно ввечері дістались до Вінниці, тому довелось ще у дорозі шукати варіанти для ночівлі на онлайн-платформах. На жаль, на багатьох оголошення були неактуальні, або ж просто не могли додзвонитися до власників. У списку в одному медіа була й платформа від "Допомагай", де нам вдалось домовитися про ночівлю. Те ж саме було й у Хмельницькому, де ми шукали житло на другий день нашої дороги", – розповіла Ольга.

Муніципалітети міст та сіл підготували прихистки для тимчасово переміщених осіб у школах, університетах, спортзалах, влаштувавши спальні місця у великих кімнатах муніципальних приміщень. Це велика допомога, особливо для тих, хто планує подальший шлях закордон. Однак команда проєкту розуміє, що люди не можуть там мешкати місяцями. Тому на онлайн-платформі можна знайти власників будинків, квартир чи тих, хто готовий поділитися кімнатою, але на довгий термін.

"Ми хочемо закликати мешканців Західної України додавати оголошення про місця, де українці з різних міст та селищ сходу, центру, півночі чи півдня України зможуть знайти проживання та перечекати до нашої перемоги. Згуртованість та взаємодопомога вже надихає багато людей як всередині країни, так і за її межами", – закликав один з засновників ініціативи dopomagai.org Андрій Таганський.

Реєстрація на платформі дуже проста – переходите за посиланням, заповнюєте інформацію про житло, після чого воно з’являється на сайті. Далі з вами вже можуть контактувати шукачі помешкання. Команда проєкту береже ваш спокій, тому як тільки ви поселите людей, одразу деактивують оголошення, щоб вам не продовжували телефонувати гості. Зараз команда працює над пам’яткою для надавачів помешкання та шукачів, аби для двох сторін розміщення було безпечним, наскільки це можливо. З будь-яких питань можете звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 332 238.

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