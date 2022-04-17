По мнению экспертов, комплектующие все же будут попадать в Россию – это будет происходить благодаря параллельному импорту.

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Но из-за дефицита комплектующих себестоимость готовой продукции может значительно увеличиться.

Специалисты сообщают, что Россия уже ищет альтернативных поставщиков из Турции и Китая.

Глава Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев рассказал, что зависимость пекарей от преимущественно европейского оборудования в крупных городах достигает 80 – 90 процентов, а в регионах 50 – 70 процентов.

При этом он считает, что заменить нужную электронику будет практически невозможно – россияне вряд ли будут работать с поставщиками европейских комплектующих.

Мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций,

– отметил Айдиев.

По мнению Вицепрезидента Союза пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, Россия может "спастись" за счет параллельного импорта, который страна легализовала как контрсанкции – теперь в России можно поставлять импорт без разрешения его производителя. Этот шаг страны-агрессора приведет к росту расходов и, соответственно, цены от производителя, уверен Кацнельсон.

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