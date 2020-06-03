Почти миллион доходов и кредит: что задекларировала спикер Зеленского Мендель
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовал декларацию за 2019 год. Всего пресс-секретарь заработала 936 тысяч гривен.
Декларация опубликована на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.
Интересно Мендель раскрыла размер своей зарплаты
Недвижимость
Юлия Мендель из недвижимости имеет квартиру в Киеве площадью 48,5 квадратных метров. Автомобилей или других ценностей у спикера Зеленского нет.
Зарплата
До назначения в Офис Президента Юлия Мендель работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для различных СМИ. В частности, сотрудничала с The New York Times, Politico Europe, CNBC.
Доход спикера Зеленского от журналистики составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка – 298 тысяч гривен.
В ОПУ на должности спикера она заработала 370 600 гривен.
Счета
Юлия Мендель задекларировала пять банковских счетов в "Приватбанке", "Укргазбанке" и "Райффайзен Банк Аваль". Однако не указала сумму размещенных там средств.
Кредит
Пресс-секретарь президента уже 2 года выплачивает кредит в сумме 785 тысяч гривен:
- 100 тысч 630 – уже выплачено;
- 681 тысяча 087 – еще осталось оплатить.
Ранее свою декларацию обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский – подробнее по ссылке.