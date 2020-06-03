Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовал декларацию за 2019 год. Всего пресс-секретарь заработала 936 тысяч гривен.

Декларация опубликована на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Интересно Мендель раскрыла размер своей зарплаты

Недвижимость

Юлия Мендель из недвижимости имеет квартиру в Киеве площадью 48,5 квадратных метров. Автомобилей или других ценностей у спикера Зеленского нет.

Зарплата

До назначения в Офис Президента Юлия Мендель работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для различных СМИ. В частности, сотрудничала с The New York Times, Politico Europe, CNBC.

Доход спикера Зеленского от журналистики составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка – 298 тысяч гривен.

В ОПУ на должности спикера она заработала 370 600 гривен.

Счета

Юлия Мендель задекларировала пять банковских счетов в "Приватбанке", "Укргазбанке" и "Райффайзен Банк Аваль". Однако не указала сумму размещенных там средств.

Кредит

Пресс-секретарь президента уже 2 года выплачивает кредит в сумме 785 тысяч гривен:

100 тысч 630 – уже выплачено;

681 тысяча 087 – еще осталось оплатить.

Ранее свою декларацию обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский – подробнее по ссылке.