Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала декларацію за 2019 рік. Всього прессекретарка заробила 936 тисяч гривень.

Декларація опублікована на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

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Нерухомість

Юлія Мендель з нерухомості має квартиру у Києві площею 48,5 метрів квадратних. Автівок чи інших цінностей у речниці Зеленського немає.

Зарплата

До призначення в Офіс Президента Юлія Мендель працювала в офісі Світового банку в Україні та писала для різних ЗМІ. Зокрема, співпрацювала з The New York Times, Politico Europe, CNBC.

Дохід речниці Зеленського від журналістики склав 267 тисяч гривень, а гонорари від Світового банку – 298 тисяч гривень.

В ОПУ на посаді речниці вона заробила 370,6 тисяч гривень.

Рахунки

Юлія Мендель задекларувала п'ять банківських рахунків в "Приватбанку", "Укргазбанку" і "Райффайзен Банк Аваль". Однак ане вказала суму розміщених там коштів.

Кредит

Прессекретарка президента вже 2 роки виплачує кредит у сумі 785 тисяч гривень:

100 тисяч 630 – уже виплачено;

681тисяч 087 – ще залишилося сплатити.

Раніше свою декларацію оприлюднив Президент України Володимир Зеленський – детальніше за посиланням.