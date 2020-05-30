Президент Володимир Зеленський показав свою щорічну декларацію за 2019 рік. З неї можна побачити, що президент збагатився на понад 4 мільйони гривень, які він отримав від продажу квартирі у Києві. Також Зеленський позбувся низки корпоративних прав.

Загалом у 2019 році доходи Зеленського та членів його родини склали 28 602 468 гривень. Про це свідчать дані декларації президента на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Доходи за 2019 рік

Зауважимо, що з 3 травня 2019 Володимир Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує заробітну плату виключно у Державному управлінні справами. Варто зауважити, що доходи Олени Зеленської зросли.

З травня по грудень 2019 року Зеленський отримав зарплату у розмірі 208 787 гривень. Родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму понад 3 мільйони гривень.

Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.



Володимир Зеленський з дружиною / Фото Getty Images

Зеленський продає свої корпоративні права

Володимир Зеленський задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які були отримані від продажу квартири у Києві , на вулиці Великій Васильківській, що належала його дружині.

, на вулиці Великій Васильківській, що належала його дружині. Родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх 12 українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 144 гривні.

усіх 12 українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 144 гривні. Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD , а також усіх чотирьох торгових марок , які були зареєстровані у Росії.

, а також , які були зареєстровані у Росії. Також президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Водночас Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я.

За даними PricewaterhouseCoopers, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45 мільйонів 810 тисяч гривень. Вартість торгової марки "Розсміши коміка" склала 14 мільйонів 650 тисяч гривень.

На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5 мільйонів 48 тисяч гривень, тому його доходи у порівнянні з попереднім роком зросли.

Витрати Зеленського у 2019 році

Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11 мільйонів 500 тисяч гривень як внесок до виборчого фонду кандидата в Президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тисяч 875 гривень.

У звітному році Зеленський придбав ОВДП за 5,2 мільйона гривень.

Важливо! Скандальна поїздка Зеленського в Оман, згідно з декларацією, оплачувалася коштом дружини.

Чим володіє Зеленський