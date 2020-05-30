Президент Владимир Зеленский показал свою ежегодную декларацию за 2019 год. Из нее можно увидеть, что президент обогатился более чем на 4 миллиона, которые он получил от продажи квартиры в Киеве. Также Зеленский лишился ряда корпоративных прав.

В целом в 2019 году доходы Зеленского и членов его семьи составили 28 602 468 гривен. Декларацию президента Украины опубликовали на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Доходы за 2019 год

Заметим, что с 3 мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Стоит заметить, что доходы Елены Зеленской выросли.

С мая по декабрь 2019 года Зеленский получил зарплату в размере 208 787 гривен. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму более 3 миллионов гривен.

Также семья Зеленских получила 3 ​​миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.



Владимир Зеленский с женой / Фото Getty Images

Зеленский продает свои корпоративные права

Владимир Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен, которые были получены от продажи квартиры в Киеве , на улице Большой Васильковской, принадлежавшей его жене.

, на улице Большой Васильковской, принадлежавшей его жене. Семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны.

всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны. Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD , а также всех четырех торговых марок , зарегистрированных в России.

, а также , зарегистрированных в России. Также президент избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

В то же время Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

По данным PricewaterhouseCoopers, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 миллионов 810 тысяч гривен. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика" составила 14 миллионов 650 тысяч гривен.

На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тысяч гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Расходы Зеленского в 2019 году

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 миллионов 500 тысяч гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в Президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривен.

В отчетном году Зеленский приобрел ОВГЗ за 5,2 миллиона гривен.

Важно! Скандальная поездка Зеленского в Оман, согласно декларации, оплачивалась за счет жены.

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