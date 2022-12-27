Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Находиться в укрытии необходимо, пока не известят об отбое тревоги, напоминает 24 канал.

Обратите внимание Россияне обстреливают жилые районы опасными термобарическими боеприпасами, – Резников

По состоянию на 14:53, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.

Зеленский призвал украинцев готовиться к новым атакам

Владимир Зеленский предупредил, что все украинцы должны быть готовы к новым российским атакам. Защитники украинского неба – наготове. В то же время, гражданским нужно не легкомыслить своей безопасностью и оперативно реагировать на уведомления об угрозе.

Пожалуйста, не забывайте, что нужно быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям. ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены,

– сказал глава государства.