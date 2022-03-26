Спецслужба обнародовала в сети кадры того, во что превратилась российская военная техника, после того как с ней поработали украинские защитники.

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Уничтожена техника оккупантов посреди леса

Для любителей русского искусства – почти Шишкин, почти утро в сосновом лесу... но в исполнении наших ВСУ,

– подписали фото в СБУ.

Там также поблагодарили всех украинцев, которые активно передают правоохранителям информацию о дислокации и перемещении вражеской техники.

Заметим, что распространять в сети фото и видео размещения украинской военной техники, а также мест, куда нанесли россияне удары, категорически нельзя.

Справка. "Утро в сосновом лесу" – картина русских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого. Савицкий на ней изобразил медведей, однако коллекционер Павел Третьяков стер его подпись. Поэтому авторство картины частенько приписывают одному Шишкину.



Так выглядит картина Шишкина.