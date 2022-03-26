Спецслужба оприлюднила у мережі кадри того, на що перетворилася російська військова техніка після того, як із нею попрацювали українські захисники.

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Знищена техніка окупантів посеред лісу

Для поціновувачів російського мистецтва – майже Шишкін, майже "Ранок у сосновому лісі"... але у виконанні наших ЗСУ,

– підписали фото в СБУ.

Там також подякували всім українцям, які активно передають правоохоронцям інформацію про дислокацію та переміщення ворожої техніки.

Зауважимо, що поширювати у мережі фото та відео розміщення української військової техніки, а також місць, куди росіяни завдали ударів, категорично не можна.

Довідка. "Ранок в сосновому лісі" – картина російських художників Івана Шишкіна та Костянтина Савицького. Савицький на ній зобразив ведмедів, проте колекціонер Павло Третьяков стер його підпис. Тому авторство картини часто приписують одному Шишкіну.



Так виглядає картина Шишкіна / Фото Вікіпедії

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