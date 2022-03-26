Спецслужба оприлюднила у мережі кадри того, на що перетворилася російська військова техніка після того, як із нею попрацювали українські захисники.
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Знищена техніка окупантів посеред лісу
Для поціновувачів російського мистецтва – майже Шишкін, майже "Ранок у сосновому лісі"... але у виконанні наших ЗСУ,
– підписали фото в СБУ.
Там також подякували всім українцям, які активно передають правоохоронцям інформацію про дислокацію та переміщення ворожої техніки.
Зауважимо, що поширювати у мережі фото та відео розміщення української військової техніки, а також місць, куди росіяни завдали ударів, категорично не можна.
Так виглядає картина Шишкіна / Фото Вікіпедії
Зверніть увагу – ще один знищений російський літак "прикрашає" українські поля: дивіться відео