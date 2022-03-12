Водоканалы в Сумах были обесточены 12 марта около 5 утра. Впоследствии около половине города поставки возобновили. Однако многие районы до сих пор без воды.
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По состоянию на 10 утра восстановили следующие водозаборы:
- Тополянский;
- Ново-Оболонский;
- Лучанский;
- Токаревский.
Без воды остаются жители районов:
- Анновки;
- Автовокзала;
- Добровольной;
- улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольский Путь, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола;
- районов Химгородка и Басы;
- улиц Мира, Сергея Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и прилегающих к ним.
Работники Горводоканала работают над возобновлением снабжения.
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