Водоканалы в Сумах были обесточены 12 марта около 5 утра. Впоследствии около половине города поставки возобновили. Однако многие районы до сих пор без воды.

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По состоянию на 10 утра восстановили следующие водозаборы:

Тополянский;

Ново-Оболонский;

Лучанский;

Токаревский.

Без воды остаются жители районов:

Анновки;

Автовокзала;

Добровольной;

улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольский Путь, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола;

районов Химгородка и Басы;

улиц Мира, Сергея Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и прилегающих к ним.

Работники Горводоканала работают над возобновлением снабжения.

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