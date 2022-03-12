Водоканали в Сумах були знеструмлені 12 березня близько 5 ранку. Згодом у половини міста постачання відновили. Однак багато районів досі без води.

Зверніть увагу Відкривають нові гуманітарні коридори: перелік маршрутів

Станом на 10 ранку відновили такі водозабори:

  • Тополянський;
  • Ново-Оболонський;
  • Лучанський;
  • Токарівський.

Без води залишаються жителі районів:

  • Ганнівки;
  • Автовокзалу;
  • Добровільної;
  • вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В'ячеслава Чорновола;
  • районів Хіммістечка та Баси;
  • вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф'єва та прилеглих до них.

Працівники Міськводоканалу працюють над відновленням постачання.

Цікаво – Запаси окупантів мають закінчитися 18 березня