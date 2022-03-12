Водоканали в Сумах були знеструмлені 12 березня близько 5 ранку. Згодом у половини міста постачання відновили. Однак багато районів досі без води.

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Станом на 10 ранку відновили такі водозабори:

Тополянський;

Ново-Оболонський;

Лучанський;

Токарівський.

Без води залишаються жителі районів:

Ганнівки;

Автовокзалу;

Добровільної;

вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В'ячеслава Чорновола;

районів Хіммістечка та Баси;

вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф'єва та прилеглих до них.

Працівники Міськводоканалу працюють над відновленням постачання.

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