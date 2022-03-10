Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг" в период с 8 по 9 марта. Так, 97% украинцев планируют оставаться в Украине в ближайшее время.

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Украинцы настроены оптимистично

57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели, а 18% вообще считают, что это возможно за 1 неделю;

92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России;

91% опрошенных, думая о ситуации в стране, испытывают надежду.

Важно, что 80% украинцев как-то помогают в защите Украины: 39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры, 37% помогают финансово, еще 18% участвуют в информационном сопротивлении, 12% продолжают работать в критической инфраструктуре, а 10% украинцев являются участниками территориальной обороны.

Репрезентативный опрос провели среди 1200 взрослых украинцев методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не более 2,8%.

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