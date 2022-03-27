Соответствующую информацию начали публиковать ориентировочно в 21:44 27 марта. В областях есть угроза атаки России с неба.

Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС

Почти во всей Украине раздается тревога

Внимание! Воздушная тревога! Все в укрытии!
– сообщили местные власти.

Воздушная тревога была объявлена в:

  • Львове и области;
  • Ровно и области;
  • Луцке и области;
  • Ивано-Франковске;
  • Виннице;
  • Одессе и области;
  • Николаеве и области;
  • Днепре;
  • Запорожье;
  • Полтаве и области;
  • Житомире;
  • Хмельницком;
  • Киеве и области;
  • Черкассах и области;
  • Черновцах и области;
  • Харькове;
  • Тернополе и области;
  • Ужгороде;
  • Суммах и области;
  • Кропивницком и области.

То есть тревога раздается фактически во всех областях Украины. Людей призывают находиться в укрытии до объявления отбоя.

"Тревога – это нормально": психотерапевт посоветовала, как овладеть эмоциями