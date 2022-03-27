Відповідну інформацію почали публікувати орієнтовно о 21:44 27 березня. У областях є загроза атаки Росії з неба.
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Майже у всій Україні лунає тривога
Увага! Повітряна тривога! Всі в укриття!
– повідомила місцева влада.
Повітряну тривогу оголосили у:
- Львові та області;
- Рівному та області;
- Луцьку та області;
- Івано-Франківську;
- Вінниці;
- Одеси та області;
- Миколаєві та області;
- Дніпрі;
- Запоріжжі;
- Полтаві та області;
- Житомирі;
- Хмельницькому;
- Києві та області;
- Черкасах та області;
- Чернівцях та області;
- Харкові;
- Тернополі та області;
- Ужгороді;
- Сумах та області;
- Кропивницькому та області.
Тобто тривога лунає фактично у всіх областях України. Людей закликають перебувати в укритті до оголошення відбою.
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