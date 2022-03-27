Відповідну інформацію почали публікувати орієнтовно о 21:44 27 березня. У областях є загроза атаки Росії з неба.

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Майже у всій Україні лунає тривога

Увага! Повітряна тривога! Всі в укриття!

– повідомила місцева влада.

Повітряну тривогу оголосили у:

Львові та області;

Рівному та області;

Луцьку та області;

Івано-Франківську;

Вінниці;

Одеси та області;

Миколаєві та області;

Дніпрі;

Запоріжжі;

Полтаві та області;

Житомирі;

Хмельницькому;

Києві та області;

Черкасах та області;

Чернівцях та області;

Харкові;

Тернополі та області;

Ужгороді;

Сумах та області;

Кропивницькому та області.

Тобто тривога лунає фактично у всіх областях України. Людей закликають перебувати в укритті до оголошення відбою.

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