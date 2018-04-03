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Почти 100 человек на Закарпатье заболели корью за семь дней

33 Читати новину українською
Корь в Украине
Корь в Украине / Фото из открытых источников

94 новых случая заболевания корью зафиксировали медики за последнюю неделю на Закарпатье. Это на 20% меньше, чем на предыдущей неделе.

Об этом говорится на сайте Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

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"На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случая кори, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре больных традиционно преобладали дети до 17 лет – 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", – говорится в сообщении.

83% из 94 человек, которые заболели корью, не имели прививок.

С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тысяч населения), в том числе 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются на всех административных территориях области,
– заявили в ведомстве.

К слову, на Киевщине в Ирпенскую районную больницу за медицинской помощью обратились шестеро военнослужащих с ветрянкой и еще пять с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина со сроком беременности в 36 недель.

Теги: Новости Украины Корь Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
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