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Майже 100 осіб на Закарпатті захворіли на кір за сім днів

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Кір в Україні
Кір в Україні / Фото з вільних джерел

94 нових випадки захворювання на кір зафіксували медики за останній тиждень на Закарпатті. Це на 20% менше, ніж попереднього тижня.

Про це йдеться на сайті Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

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"Минулого тижня в області зареєстровано 94 випадків кору, що на 20% менше, ніж на попередньому тижні (94 проти 117 випадків). У структурі хворих традиційно переважали діти до 17 років – 89% (84 випадки), відсоток дорослих зменшився з 26% до 11% (з 31 до 10 випадків)", – йдеться в повідомленні.

83% з 94 людей, які захворіли на кір, не мають щеплень.

З початку року зареєстровано 1646 випадків кору (130,8 на 100 тисяч населення), у тому числі 1306 серед дітей до 17 років. Випадки кору реєструються на всіх адміністративних територіях області,
– заявили у відомстві.

До слова, на Київщині до Ірпінської районної лікарні за медичною допомогою звернулися шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п'ять з підозрою на кір. Серед хворих є одна жінка, з терміном вагітності у 36 тижнів.

Теги: Новини України Кір Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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