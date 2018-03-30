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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

В Житомирі з підозрою на кір госпіталізували 21 нацгвардійця

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В Житомирі з підозрою на кір госпіталізували 21 нацгвардійця
В Житомирі з підозрою на кір госпіталізували 21 нацгвардійця / ukranews.com

В інфекційному відділенні житомирської лікарні №1 лікують нацгвардійців, які хворі на кір.

У інфекційне відділення військові потрапили із однаковими симптомами – високою температурою та висипанням. 30 березня 7 людей виписали, однак, у медзакладі залишається ще 14 вояків.

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У всіх стан легкої та середньої тяжкості. За словами лікарів, усі недужі не мали потрібних щеплень. Загалом, від початку року у Житомирі зареєстровано 40 випадків захворювання на кір.

Теги: Новини України Новини Житомира Кір
Джерело: 24 Канал
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