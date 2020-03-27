Почти 700 тысяч украинцев потеряли работу из-за карантина
Карантин в Украине продолжается уже более двух недель – с 12 марта 2020 года. За это время количество безработных в нашей стране выросло приблизительно на 500-700 тысяч человек.
Такие данные о темпах роста безработицы являются оценкой Торгово-промышленной палаты Украины. Об этом ее президент Геннадий Чижиков рассказал "Укринформу".
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Он рассказал, что безработица прежде всего коснулась тех людей, которые в карантин работали неофициально. Таких в Украине было всего около 3,5 миллионов
Из этого количества 1 миллион людей – это те, кто работал на предприятиях, которые закрылись или прекратили работу на карантин. В результате около 500-700 тысяч человек сейчас не имеют работы,
– заявил Чижиков.
По его словам, еще до карантина в Украине безработных было около 1,5 миллиона человек. Поэтому сейчас этот показатель вырос примерно до 2-2,2 миллиона.
С показателем тех людей, которые в условиях карантина временно не работают, ситуация еще хуже. По оценке торгово-промышленной палаты, количество таких составляет около 4 миллионов человек.
Проблемы возникли в частности из-за того, что правительство не могло сразу определиться со сроками карантина. Мол, большинство предприятий психологически готовилось, что 4 апреля вернутся к работе.
"Из-за продолжения чрезвычайной ситуации до 24 апреля многие из предпринимателей ставит вопрос: как сейчас зарабатывать деньги в условиях карантина. В большинстве из них запас прочности к середине – концу апреля. У среднего и крупного бизнеса запас несколько больше – 2-3 месяца", – рассказал Геннадий Чижиков.
Что известно о безработице в Украине?По данным Государственной службы статистики, в декабре 2019 года в Украине было 1 миллион 480 тысяч безработных, хотя в течение всего года общее количество снизилось на почти 200 тысяч человек.
Больше всего безработных было в возрастных категориях 40-49 лет (393 тысяч человек) и 50-59 лет (312 тысяч безработных).
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