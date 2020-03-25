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      Можно ли увольнять работников за прогулы во время карантина: ответ правительства

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      Кабинет министров постановил, что на время вынужденного карантина в Украине не будут увольнять работников государственных учреждений. Кроме того, Кабмин не рекомендует увольнять за прогулы и работников частного сектора.

      Кабинет Министров запретил увольнения государственных служащих во время карантина. Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.

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      Как отметил министр юстиции Денис Малюська, на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора.

      Кроме того, Кабмин рекомендовал предприятиям и организациям воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде.

      Речь идет о реорганизации, ликвидации, а также прогуле. То есть тех основаниях, которые объективно могут возникнуть в связи с объективным обстоятельствам карантина и чрезвычайной ситуации,
      – сообщил Малюська.

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      Отпуск и больничный на время карантина / Инфографика 24 канала

      Карантин в Украине: главное

      • 12 марта в всей Украине ввели карантин на три недели. Однако, уже 25 марта его продлили до 24 апреля.
      • На всей территории нашего государства введен режим чрезвычайной ситуации.
      • Не работают крупные ТРЦ, фитнес-клубы, кинотеатры, бассейны и тому подобное.
      • Частным предприятиям Кабмин посоветовал перевести работников на дистанционную работу.
      • Прекращены железнодорожное и авиасообщение.
      • С 16 марта перекрыты границы для иностранцев: однако граждане Украины могут попасть домой.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Рынок труда Безработица Кабинет Министров Украины Денис Малюська
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