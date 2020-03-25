Можно ли увольнять работников за прогулы во время карантина: ответ правительства

Кабинет министров постановил, что на время вынужденного карантина в Украине не будут увольнять работников государственных учреждений. Кроме того, Кабмин не рекомендует увольнять за прогулы и работников частного сектора.

Кабинет Министров запретил увольнения государственных служащих во время карантина. Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.

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Как отметил министр юстиции Денис Малюська, на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора.

Кроме того, Кабмин рекомендовал предприятиям и организациям воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде.

Речь идет о реорганизации, ликвидации, а также прогуле. То есть тех основаниях, которые объективно могут возникнуть в связи с объективным обстоятельствам карантина и чрезвычайной ситуации,

– сообщил Малюська.



Отпуск и больничный на время карантина / Инфографика 24 канала

Карантин в Украине: главное