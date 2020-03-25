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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Чи можна звільняти працівників за прогули під час карантину: відповідь уряду

      - Читать новость на русском
      Державних службовців не звільнятимуть під час карантину / censor.net.ua

      Кабінет міністрів постановив, що на час вимушеного карантину в Україні не звільнятимуть працівників державних установ. Окрім того, Кабмін не рекомендує звільняти за прогули і працівників приватного сектору.

      Кабінет Міністрів заборонив звільнення державних службовців під час карантину. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 березня.

      До теми Відпустка та лікарняний для батьків під час карантину у школах: чи можна брати та які наслідки

      Як зазначив міністр юстиції Денис Малюска, на час карантину за працівниками зберігаються трудові права і оплата праці. Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору.

      Окрім того, Кабмін рекомендував підприємствам та організаціям утриматися від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 статті 40 Кодексу законів про працю.

      Мова йде про реорганізацію, ліквідацію, а також прогул. Тобто ті підстави, які об’єктивно можуть виникнути у зв’язку з об’єктивним обставинами карантину та надзвичайної ситуації,
       – повідомив Малюска.

      Відпустка для батьків
      Відпустка та лікарняний на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Карантин в Україні: головне

      • 12 березня в усій Україні запровадили карантин на три тижні. Однак, вже 25 березня його продовжили до 24 квітня. 
      • На усій території нашої держави введений режим надзвичайної ситуації.
      • Не працюють великі ТРЦ, фітнес-клуби, кінотеатри, басейни тощо.
      • Приватним підприємствам Кабмін порадив перевести працівників на дистанційну роботу.
      • Припинені залізничне та авіасполучення.
      • З 16 березня перекриті кордони для іноземців: однак громадяни України можуть потрапити додому.

       

      Уряд продовжив карантин до 24 квітня
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Ринок праці Безробіття Денис Малюська
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