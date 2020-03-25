Чи можна звільняти працівників за прогули під час карантину: відповідь уряду
Кабінет міністрів постановив, що на час вимушеного карантину в Україні не звільнятимуть працівників державних установ. Окрім того, Кабмін не рекомендує звільняти за прогули і працівників приватного сектору.
Кабінет Міністрів заборонив звільнення державних службовців під час карантину. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 березня.
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Як зазначив міністр юстиції Денис Малюска, на час карантину за працівниками зберігаються трудові права і оплата праці. Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору.
Окрім того, Кабмін рекомендував підприємствам та організаціям утриматися від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 статті 40 Кодексу законів про працю.
Мова йде про реорганізацію, ліквідацію, а також прогул. Тобто ті підстави, які об’єктивно можуть виникнути у зв’язку з об’єктивним обставинами карантину та надзвичайної ситуації,
– повідомив Малюска.
Відпустка та лікарняний на час карантину / Інфографіка 24 каналу
Карантин в Україні: головне
- 12 березня в усій Україні запровадили карантин на три тижні. Однак, вже 25 березня його продовжили до 24 квітня.
- На усій території нашої держави введений режим надзвичайної ситуації.
- Не працюють великі ТРЦ, фітнес-клуби, кінотеатри, басейни тощо.
- Приватним підприємствам Кабмін порадив перевести працівників на дистанційну роботу.
- Припинені залізничне та авіасполучення.
- З 16 березня перекриті кордони для іноземців: однак громадяни України можуть потрапити додому.