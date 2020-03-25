Чи можна звільняти працівників за прогули під час карантину: відповідь уряду

Кабінет міністрів постановив, що на час вимушеного карантину в Україні не звільнятимуть працівників державних установ. Окрім того, Кабмін не рекомендує звільняти за прогули і працівників приватного сектору.

Кабінет Міністрів заборонив звільнення державних службовців під час карантину. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 березня.

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Як зазначив міністр юстиції Денис Малюска, на час карантину за працівниками зберігаються трудові права і оплата праці. Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору.

Окрім того, Кабмін рекомендував підприємствам та організаціям утриматися від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 статті 40 Кодексу законів про працю.

Мова йде про реорганізацію, ліквідацію, а також прогул. Тобто ті підстави, які об’єктивно можуть виникнути у зв’язку з об’єктивним обставинами карантину та надзвичайної ситуації,

– повідомив Малюска.



Відпустка та лікарняний на час карантину / Інфографіка 24 каналу

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