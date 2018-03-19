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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Почти полтора миллиона украинцев работают за рубежом нелегально, – СМИ

86 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / delo.ua

С 2,5 млн украинцев, которые работают за пределами Украины, большая часть работают нелегально и фактически находятся в рабских условиях.

Об этом говорится в журналистском расследовании "5 канала".

По словам авторов материала, незаконная работа за границей — это прямая угроза жизни.

"Несколько недель назад в Польше вспыхнул скандал. Работодатель вывез украинку, которую парализовало от инсульта, за пределы рабочего места, оставил на скамейке и вызвал полицию — якобы она была пьяна. Женщину спасли, но она до сих пор в крайне тяжелом состоянии", — сообщили авторы материала.

По словам экспертов, работая нелегально, украинец не может рассчитывать на хоть какую-то помощь со стороны государства, на защиту со стороны правоохранительных органов.

"Человек попадает в ситуацию, когда его потенциальные работодатели могут не заплатить деньги. Когда они могут при любом удачном или неудачном стечении обстоятельств просто заявить в местные контролирующие органы, и человека депортируют", — отметил в эфире телеканала президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройство Василий Воскобойник.

Кроме того, согласно данным исследования, проведенного по заказу Международной организации миграции, с 1991 года более 230 тысяч укранцев пострадали от торговли людьми. Это делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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