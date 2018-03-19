Майже півтора мільйона українців працюють за кордоном нелегально, – ЗМІ

З 2,5 млн українців, які працюють за межами України, більша частина працюють нелегально і фактично перебувають у рабських умовах.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні "5 каналу".

За словами авторів матеріалу, незаконна робота за кордоном – це пряма загроза життю.

"Кілька тижнів тому у Польщі спалахнув скандал. Працедавець вивіз українку, яку паралізувало від інсульту, за межі робочого місця, лишив на лаві та викликав поліцію – нібито вона була напідпитку. Жінку врятували, але вона і досі в украй тяжкому стані", – повідомили автори матеріалу.

За словами експертів, працюючи нелегально, українець не може розраховувати на бодай якусь допомогу з боку держави, на захист з боку правоохоронних органів.

"Людина потрапляє у ситуацію, коли його потенційні роботодавці можуть не заплатити гроші. Коли вони можуть за будь-якого вдалого чи невдалого збігу обставин просто заявити у місцеві контролюючі органи, і людину депортують", – зазначив в ефірі телеканалу президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Крім того, згідно з даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організації міграції, з 1991 року понад 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Це робить Україну однією з основних країн походження потерпілих від сучасного рабства в Європі.