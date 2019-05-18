Почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа: как проходят акции

Годовщина депортации крымских татар советской властью. В Украине и ряде государств мира 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Крым

Сами же крымчане в аннексированном Россией Крыму сегодня также, как могут, чтят память жертв геноцида своего народа.

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Там прошла только одна массовая акция на весь полуостров. Оккупационные власти разрешили проведение митинга в поселке Октябрьское Красноармейского района.

На ходу собрались более сотни активистов. Они прошли по поселку с крымско-татарскими знаменами. А потом возле монумента жертвам депортации выступили лидеры крымскотатарской общины. Вспоминали, как все происходило в 1944 году, как тяжело пришлось их родным на чужбине, как тосковали по Родине, и как важно помнить о тех временах, чтобы не допустить повторения геноцида.

Еще два десятка татар вышли на несогласованную акцию в Симферополе. И столько же правоохранителей наблюдали за ними.

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Киев

К годовщине на столичном железнодорожном вокзале устроили театральную постановку, используя реконструкцию вагона, в котором перевозили крымских татар во время депортации.

В начале спектакля появлялись счастливые крымские татары, играли со своими детьми, радовались жизни и танцевали. Однако в одну минуту все изменилось, ведь пришли солдаты. Тогда крымские татары подошли к грузовым вагонам, однако не заходили, а вместо этого положили камни, ведь это символ утраченных судеб.

Хотелось раскрыть эту тему не лозунгами, криками или митингами. А сделать это так, чтобы каждый проникся и таким образом присоединился к проблемам Крыма. К сожалению, уже произошла такая же аннексия, которая была раньше. Уже все снова повторяется,

– рассказал организатор Халил Дервишев.

Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа актом геноцида.

Смотрите видео с акции корреспондента 24 канала:

Херсон

Основные мероприятия на Херсонщине касаемо памяти о геноциде крымскотатарского народа происходят в Геническом районе.

На одну из центральных площадей города прибыли представители Меджлиса крымскотатарского народа, а также общественные активисты. Состоялась всеукраинская минута памяти. Также там открыли памятный знак о геноциде крымских татар.

Кроме этого там растянули два флага: украинский и с крымскотатарским символом.

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Что известно о депортации крымских татар?

Депортация крымских татар из Крыма состоялась в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тысячу крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. В результате депортации в крымских татар были отобраны более 80 тысяч домов, более 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.



Официальной в СССР причиной было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом уничтожении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.