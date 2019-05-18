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      Почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа: как проходят акции

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      Почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа
      Почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа / radiosvoboda.org

      Годовщина депортации крымских татар советской властью. В Украине и ряде государств мира 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

      Крым

      Сами же крымчане в аннексированном Россией Крыму сегодня также, как могут, чтят память жертв геноцида своего народа.

      Читайте также: Годовщину депортации крымских татар почтили в Турции

      Там прошла только одна массовая акция на весь полуостров. Оккупационные власти разрешили проведение митинга в поселке Октябрьское Красноармейского района.

      На ходу собрались более сотни активистов. Они прошли по поселку с крымско-татарскими знаменами. А потом возле монумента жертвам депортации выступили лидеры крымскотатарской общины. Вспоминали, как все происходило в 1944 году, как тяжело пришлось их родным на чужбине, как тосковали по Родине, и как важно помнить о тех временах, чтобы не допустить повторения геноцида.

      Еще два десятка татар вышли на несогласованную акцию в Симферополе. И столько же правоохранителей наблюдали за ними.

      Смотрите видео 24 канала:

      Киев

      К годовщине на столичном железнодорожном вокзале устроили театральную постановку, используя реконструкцию вагона, в котором перевозили крымских татар во время депортации.

      В начале спектакля появлялись счастливые крымские татары, играли со своими детьми, радовались жизни и танцевали. Однако в одну минуту все изменилось, ведь пришли солдаты. Тогда крымские татары подошли к грузовым вагонам, однако не заходили, а вместо этого положили камни, ведь это символ утраченных судеб.

      Хотелось раскрыть эту тему не лозунгами, криками или митингами. А сделать это так, чтобы каждый проникся и таким образом присоединился к проблемам Крыма. К сожалению, уже произошла такая же аннексия, которая была раньше. Уже все снова повторяется,
      – рассказал организатор Халил Дервишев.

      Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа актом геноцида.

      Смотрите видео с акции корреспондента 24 канала:

      Херсон

      Основные мероприятия на Херсонщине касаемо памяти о геноциде крымскотатарского народа происходят в Геническом районе.

      На одну из центральных площадей города прибыли представители Меджлиса крымскотатарского народа, а также общественные активисты. Состоялась всеукраинская минута памяти. Также там открыли памятный знак о геноциде крымских татар.

      Кроме этого там растянули два флага: украинский и с крымскотатарским символом.

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала:

      Что известно о депортации крымских татар?
      Депортация крымских татар из Крыма состоялась в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тысячу крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. В результате депортации в крымских татар были отобраны более 80 тысяч домов, более 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.

      Официальной в СССР причиной было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом уничтожении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики История Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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