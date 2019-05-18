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      Вшанувати жертв геноциду кримськотатарського народу: як проходять акції

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      Вшанувати жертв геноциду кримськотатарського народу
      Вшанувати жертв геноциду кримськотатарського народу / radiosvoboda.org

      Роковини депортації кримських татар радянською владою. В Україні та низці держав світу 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

      Крим

      Самі ж кримчани в анексованому Росією Криму сьогодні також, як можуть, вшановують пам'ять жертв геноциду свого народу.

      Читайте також: Роковини депортації кримських татар вшанували у Туреччині

      Там пройшла лише одна масова акція на весь півострів. Окупаційна влада дозволила проведення мітингу в селищі Октябрське Красноармійського району.

      На ходу зібралося понад сотня активістів. Вони пройшли селищем з кримськотатарськими стягами. А потім біля монумента жертвам депортації виступили лідери кримськотатарської громади. Згадували, як все відбувалося у 1944 році, як тяжко довелося їх рідним на чужині, як сумували за Батьківщиною, і як важливо пам'ятати про ті часи, аби не допустити повторення геноциду.

      Ще з два десятки татар вийшли на неузгоджену акцію у Сімферополі. І стільки ж правоохоронців спостерігали за ними.

      Дивіться відео 24 каналу:

      Київ

      До роковин на столичному залізничному вокзалі влаштували театральну постановку, використовуючи реконструкцію вагону, в якому перевозили кримських татар під час депортації.

      На початку вистави з'являлися щасливі кримські татари, які бавилися зі своїми дітьми, раділи життю та танцювали. Проте в одну хвилину все змінилося, адже прийшли солдати. Тоді кримські татари підійшли до вантажних вагонів, проте не заходили, а замість цього поклали каміння, адже це символ утрачених доль.

      Хотілося розкрити цю тему не гаслами, викриками чи мітингами. А зробити це так, щоб кожен перейнявся й таким чином долучився до проблем Криму. На жаль, вже відбулася така ж сама анексія, яка була й раніше. Вже все знову повторюється,
      – розповів організатор Халіл Дервішев.

      Верховна Рада України визнала депортацію кримськотатарського народу актом геноциду. 

      Дивіться відео з акції кореспондента 24 каналу:

      Херсон

      Основні заходи на Херсонщині щодо пам'яті про геноцид кримськотатарського народу відбуваються у Геніченському районі. 

      На одну з центральних площ міста прибули представники Меджлісу кримськотатарського народу, а також громадські активісти. Відбулася загальноукраїнська хвилина пам'яті. Також там відкрили пам'ятний знак щодо геноциду кримських татар. 

      Окрім цього там розтягнули два прапори: український та з кримськотатарським символом.

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу:

      Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар з Криму відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. Це була етнічна чистка, яку СРСР влаштував за наказом Йосипа Сталіна. Усього у віддалені регіони СРСР було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі, всі запаси продовольства та усе інше майно.

      Офіційною в СРСР причиною було звинувачення всього кримськотатарського народу в державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" і колабораціонізмі – співпраці з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

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      Теги: Новини України Новини політики Історія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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