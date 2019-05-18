Роковини депортації кримських татар вшанували у Туреччині

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня відзначають в Україні та низці держав світу. В столиці Туреччини Анкарі також вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар.

Там біля будівлі посольства України приспустили український прапор.

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А на одному з поверхів вивісили кримськотатарський стяг.



Посольство України в столиці Туреччини – Анкарі

В канадському Едмонтоні теж готуються вшанувати пам'ять жертв насильницького вивезення татар з Криму за часів сталінського режиму. Перед мерією міста піднімуть кримськотатарський прапор.

Під час церемонії виступлять лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і Ахтем Чийгоз. Пізніше у місті відбудеться хода на підтримку українських політв'язнів. А ввечері покажуть фільм Ахтема Сеітаблаєва "Чужа молитва".

Що відомо про депортацію кримських татар?

Жахливим сном наяву став для кримських татарів "батько всіх народів Сталін". Саме він своїм підписом розпочав так звану етнічну чистку. Агенти НКВС ходили по будинках, збираючи кримських татар під дулами автоматів за ніби співпрацю корінних жителів з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Проте історики кажуть: неофіційна причина – амбітні плани Сталіна. Він хотів захопити частину Туреччини і встановити контроль над чорноморськими протоками. Готуючись, зачищав майбутній плацдарм та позбувався від "потенційних зрадників". Військових також вивезли. І тих, що були вдома, і тих хто на той момент воював. Бо таким був наказ.

Людей, які переховувалися від виселення, оголошували у розшук. За непокору сталінській волі арештували 6 тисяч кримських татар. Під час операції військові НКВС давали родинам на збори 15 хвилин. Потім вантажівками звозили до залізничних станцій. 70 ешелонів, по 50 вагонів кожний, заповнені кримськими татарами відправили за тисячі кілометрів. Люди страждали від спеки, спраги та голоду. За кілька тижнів дороги, їх майже не годували. Пили вони з калюж під час коротких зупинок. Хворіли на через черевний тиф і дизентерію.



Як відбувалася депортація кримських татар

Багато з них загинуло в дорозі. За даними "совєтів" – 191 людина. Насправді, мертвих не рахували. Ховати – не дозволяли, просто викидали з потяга. Операція "депортація" тривала два з половиною дні. Все майно, що залищилось в Криму, – держава забрала собі. За офіційними даними, у Сибір і Середню Азію вивезли понад 200 тисяч кримських татар, майже все етнічне населення півострова. Самі вони нарахували: людей вивезли вдвічі більше. Переважно: жінки, діти і люди похилого віку, адже чоловіки були на фронті. Від нелюдських умов перевезення, а також у перші роки після депортації загинула майже половина з них.

Дивіться відео про депортацію кримських татар: