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      Годовщину депортации крымских татар почтили в Турции

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      Посольство Украины в столице Турции – Анкаре
      Посольство Украины в столице Турции – Анкаре / Screenshot

      День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая отмечают в Украине и ряде государств мира. В столице Турции Анкаре также почтили память жертв депортации крымских татар.

      Там у здания посольства Украины приспустили украинский флаг.

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      А на одном из этажей вывесили крымскотатарский флаг.


      Посольство Украины в столице Турции – Анкаре

      В канадском Эдмонтоне тоже готовятся почтить память жертв насильственного вывоза татар из Крыма во времена сталинского режима. Перед мэрией города поднимут крымскотатарский флаг.

      Во время церемонии выступят лидеры крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз. Позже в городе состоится шествие в поддержку украинских политзаключенных. А вечером покажут фильм Ахтема Сейтаблаева "Чужая молитва".

      Что известно о депортации крымских татар?

      Ужасным сном наяву стал для крымских татар "отец всех народов Сталин". Именно он своей подписью начал так называемую этническую чистку. Агенты НКВД ходили по домам, собирая крымских татар под дулами автоматов за якобы сотрудничество коренных жителей с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

      Однако историки говорят: неофициальная причина – амбициозные планы Сталина. Он хотел захватить часть Турции и установить контроль над черноморскими проливами. Готовясь, зачищал будущий плацдарм и избавлялся от "потенциальных предателей". Военных также вывезли. И тех, что были дома, и тех кто на тот момент воевал. Потому что таким был приказ.

      Людей, которые скрывались от выселения, объявляли в розыск. За неповиновение сталинской воле арестовали 6 тысяч крымских татар. Во время операции военные НКВД давали семьям на сборы 15 минут. Затем грузовиками свозили к железнодорожным станциям. 70 эшелонов по 50 вагонов каждый, заполненные крымскими татарами отправили за тысячи километров. Люди страдали от жары, жажды и голода. За несколько недель дороги, их почти не кормили. Пили из луж во время коротких остановок. Болели из-за брюшного тифа и дизентерии.

      депортація кримських татар 75 років 1944 Крим СРСРС
      Как происходила депортация крымских татар

      Многие из них погибли в дороге. По данным "советов" – 191 человек. На самом деле, мертвых не считали. Хоронить – не позволяли, просто выбрасывали из поезда. Операция "депортация" длилась два с половиной дня. Все имущество, которое осталось в Крыму, – государство забрало себе. По официальным данным, в Сибирь и Среднюю Азию вывезли более 200 тысяч крымских татар, почти все этническое население полуострова. Сами они насчитали: людей вывезли вдвое больше. Преимущественно: женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчины были на фронте. От нечеловеческих условий перевозки, а также в первые годы после депортации погибла почти половина из них.

      Смотрите видео о депортации крымских татар:

       

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      Теги: Новости Украины Крымские татары Новости Крыма Жертвы Новости Турции
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