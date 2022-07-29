Именно для помощи и спасения жизней малышей волонтеры Татьяна Сохар и Анна Голубкова продолжают собирать средства на электроэнцефалограф с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы.

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Почему это важно

Николаевской областной детской клинической больнице остро необходим электроэнцефалограф с монитором церебральных функций. Без этой специальной аппаратуры абсолютное большинство детей, у которых не было доступа кислорода к организму во время рождения (тяжелая асфиксия), получают диагноз ДЦП, а некоторые малыши умирают.

Эта же аппаратура позволяет проводить профилактику детского церебрального паралича и поражения центральной нервной системы, благодаря чему малыши не только выживают, но и в большинстве случаев поправляются и дальше растут здоровыми!

Цена вопроса

Такой аппарат стоит 1,1 миллиона гривен. В ходе первого этапа сбора средств, когда были разыграны знаменитые марки "Русский военный корабль..." с подписью Президента Украины Владимира Зеленского, удалось выручить 300 тысяч гривен.

Теперь объявлен розыгрыш таких же марок с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.



Марки, подписанные Валерием Залужным / Фото Татьяны Сохар и Анны Голубковой

Для поддержки инициативы помощи детям Валерий Залужный не просто подписал марки, но и записал трогательное видео!

Смотрите видео с Валерием Залужным:

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Условия участия в розыгрыше марок

Один комплект марок будет разыгран между участниками, которые внесут сумму от 200 гривен на указанные реквизиты волонтеров.

Еще один комплект легендарных марок получит тот из участников, кто сделает максимальное пожертвование.

Итоги аукциона будут подведены в пятницу, 12 августа!

Реквизиты

Принять участие в аукционе можно:

сделав пожертвование на банку в Monobank, или перевод на карточку 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Анна).

Также внести свой вклад можно на карту ПриватБанка 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна) или на Paypal – tetiana.sokhar@gmail.com.

Обязательно указывайте номер телефона в комментарии к переводу, чтобы с вами можно было быстро сконтактировать и передать лот в случае выигрыша.

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Давайте спасем маленьких украинцев вместе!