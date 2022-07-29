Саме для допомоги і порятунку життів малюків волонтерки Тетяна Сохар та Ганна Голубкова продовжують збирати кошти на електроенцефалограф із монітором церебральних функцій для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

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Чому це важливо

Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні гостро необхідний електроенцефалограф із монітором церебральних функцій. Без цієї спеціальної апаратури абсолютна більшість дітей, які не мали доступу кисню до організму під час народження (важка асфіксія), отримують діагноз ДЦП, а деякі малюки помирають.

Ця ж апаратура дозволяє проводити профілактику дитячого церебрального паралічу та ураження центральної нервової системи, завдяки чому малюки не тільки виживають, а й у більшості випадків одужують і далі ростуть здоровими!

Ціна питання

Такий апарат коштує 1,1 мільйона гривень. У ході першого етапу збору коштів, коли було розіграно знамениті марки "Російський військовий корабель..." за підписом Президента України Володимира Зеленського, вдалося виручити 300 тисяч гривень.

Тепер оголошено розіграш таких самих марок за підписом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.



Марки, підписані Валерієм Залужним / Фото Тетяни Сохар та Ганни Голубкової

Для підтримки ініціативи допомоги дітям Валерій Залужний не просто підписав марки, а й записав зворушливе відео!

Дивіться відео з Валерієм Залужним:

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Умови участі у розіграші марок

Один комплект марок буде розіграний між тими учасниками, які внесуть суму від 200 гривень на зазначені реквізити волонтерів.

Ще один комплект легендарних марок отримає той із учасників, хто зробить максимальну пожертву.

Підсумки аукціону будуть підбиті у п’ятницю, 12 серпня!

Реквізити

Взяти участь в аукціоні можна:

зробивши пожертву на банку в Monobank, або переказ на картку 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Ганна).

Також зробити свій внесок можна на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), або на Paypal – tetiana.sokhar@gmail.com.

Обов’язково вказуйте свій номер телефону у коментарі до переказу, щоб з вами можна було швидко вийти на контакт та передати лот у разі виграшу.

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