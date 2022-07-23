В Укрпошті анонсували запуск марки "Доброго вечора"

Ця фраза із однойменного треку від Probass ∆ Hardi стала вірусною. Тож не дивно, що українці обрали саме її для нової поштової марки. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, коли вона надійде до продажу.

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Сьогодні дуже приємно побажати всім доброго вечора, і розповісти про наступну марку – "Доброго вечора, ми з України!". Cпочатку – відома фраза фронтмена гурту "ДахаБраха", потім – вірусний трек від Probass ∆ Hardi, а зараз черга нової марки – та, де український трактор тягне ворожу техніку,

– повідомив Смілянський.

За його словами, є декілька моментів:

було допрацювано зображення, зважаючи на численні прохання у коментарях, і воно набуло оригінальних філателістичних ознак, тож піратські футболки вже не підходять;

деталі самого запуску повідомлять наступного тижня, але він точно буде відрізнятися від попередніх своєю унікальністю.

Коли планують запуск

Укрпошта планує запуск унікальної марки "Доброго вечора, ми з України" на 28 липня.

Деталі обіцяли розповісти згодом, втім, вже зараз повідомили, що буде тираж в 5 мільйонів, художній конверт з листівкою і, звісно, фірмовий мерч.

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