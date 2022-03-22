Соответствующую информацию Владимир Зеленский рассказал во время интервью 21 марта. То есть на 26 день войны, которую Россия начала против Украины.

Важно Нас не берут, потому что боятся России – Зеленский о НАТО и других гарантиях безопасности для Украины

Чтобы защитить свое современное, всем нужно стать украинцами на время

Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о наибольшем кризисе беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Президента спросили, что он может сказать людям в других странах и жителям этих стран.

Только одно – чтобы защитить свое современное, всем нужно стать украинцами на время. Просто побыть в нашей коже. Почувствовать, что это война, и ты можешь потерять все — и свою жизнь, и все, что тебе дорого. Почувствовать эту боль,

– сказал Зеленский.

Однако Президент Украины заверил, что не следует страдать за нас. Вместо этого почувствовав боль, сделать то, что можешь, чтобы этого не было. Это ведь каждый человек делает для себя.