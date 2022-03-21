Президент отметил, что в данном случае необходимо предложить другие варианты. Об этом он сообщил во время общения с общественными вещателями Европы.

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Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые, к сожалению, не могут нам организовать 100% членство, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были его участниками,

– сказал Владимир Зеленский.