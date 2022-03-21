В таком случае наши потомки спросят "а за что мы сражались?", сказал президент в разговоре с иностранными журналистами.

Важно Украина не может выполнить ультиматум России, для этого надо всех нас уничтожить, – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что сегодня мы как никогда объединены. Народ стал властью, власть стала народом. Мы все знаем, кто друг, кто враг.

Стоимость компромиссов

По словам президента, если говорить о компромиссах, следует учитывать главное – их стоимость.

Я сказал, когда стал президентом, что мы не можем больше отдать ни один участок нашей земли. Мы должны сделать все, чтобы Крым и Донбасс вернулись,

– добавил Зеленский.

Он сказал, что это только вопрос времени. Также Зеленский посоветовал России не бросаться громкими фразами об ультиматумах. Это не приведет ни к какому результату. Украина не будет выполнять никакие ультиматумы. Мы только за мир, но нужен диалог. Ключевое слово – договариваться, а не выполнять чьи-то ультиматумы.