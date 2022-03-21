В такому випадку наші нащадки запитають "а за що ми воювали?", сказав президент у розмові з іноземними журналістами.

Важливо Україна не може виконати ультиматум Росії, для цього треба нас всіх знищити, – Зеленський

Зеленський наголосив, що сьогодні ми як ніколи об'єднані. Народ став владою, влада стала народом. Ми всі знаємо, хто друг, а хто ворог.

Вартість компромісів

За словами президента, якщо говорити про компроміси, слід зважати на головне – їх вартість.

Я сказав, коли став президентом, що ми не можемо більше віддати ні однієї ділянки нашої землі. Ми повинні зробити все, щоб Крим та Донбас повернувся,

– додав Зеленський.

Він сказав, що це лише питання часу. Також Зеленський порадив Росії не кидатись гучними фразами про ультиматуми. Це не призведе до жодного результату. Україна не виконуватиме ніяких ультиматумів. Ми лише за мир, але потрібен діалог. Ключове слово – домовлятись, а не виконувати чиїсь ультиматуми.

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