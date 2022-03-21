Президент зазначив, що у цьому випадку необхідно запропонувати інші варіанти. Про це він повідомив під час спілкування з іноземними ЗМІ, пише 24 канал.

Читайте також Втрату територій нам не пробачить майбутнє покоління, – Зеленський про ймовірні поступки

Є країни-члени НАТО, які хочуть бути гарантерами нашої безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити 100% членство, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були його учасниками,

– сказав Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що це нормальний компроміс. Він компромісний для всіх: для Заходу, для України, яка хоче гарантії безпеки, і для Росії, яка говорить про міфічні домовленості з НАТО про нерозширення", – вказав президент.