Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, кражи со стороны окупантов – не единичные случаи.

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"Враги на БТРе остановились, расстреляли людей, которые ехали на автомобиле ВАЗ 99, бросили свой БТР, сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении", – отметил Живицкий.

Ахтырка не сдается

Также в Чупаховке российские захватчики открывали гаражи и воровали автомобили. Несмотря на обстрелы и бомбардировки, Ахтырка не сдается и дает отпор врагу.

Тероборона работает. Также с утра и до обеда работают магазины и аптеки,

– подчеркнул глава ОГА.

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